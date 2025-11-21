Impresionante video captó la fuerza de viento que arrasó Santiago del Estero durante la madrugada

Las imágenes muestran la fuerza del fenómeno que ocasionó daños, caída de árboles y cortes de luz en diferentes puntos de la capital santiagueña y también en La Banda.

Hoy 06:41

Un impactante registro audiovisual evidenció la magnitud del temporal que barrió distintos sectores de Santiago del Estero durante la madrugada.

Las imágenes, grabadas por vecinos, dejan en evidencia la violencia del fenómeno que provocó daños materiales, caída de árboles y postes, y extensos cortes de energía tanto en la capital santiagueña como en la vecina ciudad de La Banda.

La secuencia, tomada desde el interior de una vivienda, muestra cómo las ráfagas —que varios testigos describieron como un mini tornado por su comportamiento repentino y rotacional— avanzan con ferocidad, levantando objetos, sacudiendo estructuras livianas y generando un estruendo que despertó a gran parte de la población.

El viento comenzó de forma súbita cerca de las 2 de la madrugada, con un cambio brusco de dirección y una intensidad importante. En diversos barrios, los vecinos salieron este viernes por la mañana a constatar los daños: árboles de gran porte derribados, techos volados, tendidos eléctricos cortados y calles anegadas por la acumulación de ramas y escombros.