Tragedia: jovencita de 16 años muere aplastada por un árbol durante la tormenta

La adolescente viajaba junto a su pareja en una moto por avenida Núñez del Prado. Fue trasladada al hospital Independencia pero ingresó sin vida.

Hoy 07:21

Una adolescente de 16 años falleció durante la madrugada de este jueves como consecuencia del fuerte temporal que sorprendió a los santiagueños. La joven circulaba en motocicleta junto a su novio cuando un árbol cayó sobre ellos.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 2:30. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Morena Estefanía Pacheco, domiciliada en el barrio Borges, se desplazaba a bordo de una motocicleta Zanella ZB 110 cc en compañía de su pareja, Leonel Villalba, de 18 años.

Ambos transitaban por avenida Núñez del Prado y, al llegar a la altura del Copse, un árbol cedió por la fuerza del viento y se desplomó sobre el rodado.

Morena sufrió graves lesiones y fue trasladada de urgencia al Hospital Independencia en un vehículo particular, aunque los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales. Villalba, por su parte, resultó ileso, con algunos golpes que no revestirían gravedad.

El fiscal de turno, Dr. Martín Silva, ordenó la intervención del médico de Policía y otras diligencias correspondientes. Efectivos de la Comisaría Segunda trabajaron en el lugar.