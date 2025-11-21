Ingresar
Crítica de "El mejor"

El salvaje thriller producido por el director de 'Déjame salir' que incomodará a muchos hombres.

Hoy 07:38

Por Antonio Trashorras
Para Fotogramas

Calambre audiovisual con partidos como aquelarres hormonales a ritmo electro, 'El mejor' nace del apareamiento entre el terror elevadito y la fábula deportiva canónica. Su tema no es tanto el fútbol americano como el cuerpo americano, ese templo del músculo y del dólar donde la masculinidad delirante deviene droga inyectable entre los bíceps y la conciencia.

Un prota de bronce y sudor aspira a macho alfa de los himnos y la estadística, pero en su ambición late ya el gusano de la locura. Su ídolo, un veterano demonio con chándal que sonríe con los colmillos del éxito, lo invita a entrenar en su rancho tecno-apocalíptico con aire a búnker de villano Bond.

Allí el viejo campeón que vendió su alma y ahora busca comprador, juega a dios y, claro, el chico caerá en la trampa. Filmado como quien diseca un monstruo dormido (con asco, fascinación y algo de afecto culpable), todo acaba en sangre y epifanía en este cuento moral con olor a linimento y pecado donde el aspirante a leyenda termina siendo mártir de una pesadilla de testosterona dopada de brilli brilli.

Para adictos al 'gym' que también aprecian el horror

