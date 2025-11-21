Una nueva película de acción real de las Tortugas Ninja está en desarrollo

Paramount Pictures trabaja en relanzar la franquicia con un nuevo proyecto encabezado por el productor Neal H. Moritz.

Hoy 07:44

Una nueva película de acción real de las Tortugas Ninja (TMNT) se encuentra oficialmente en desarrollo. Según informó The Hollywood Reporter, el productor Neal H. Moritz mantiene conversaciones para impulsar una nueva franquicia cinematográfica basada en los icónicos personajes creados por Kevin Eastman y Peter Laird, bajo el sello de Paramount Pictures.

El proyecto surge en un contexto en el que el estudio —actualmente propiedad de Skydance— analiza y reorganiza su catálogo y su propiedad intelectual, con el objetivo de potenciar sus marcas más valiosas. A diferencia de otras sagas como Transformers o G.I. Joe, Paramount posee por completo los derechos de TMNT, adquiridos a Peter Laird en 2009, lo que le permite desarrollar nuevas producciones sin intermediarios.

Desde el estudio aclararon que este nuevo film no está relacionado con la secuela animada de Ninja Turtles: Caos mutante, cuyo estreno está programado para el 17 de septiembre de 2027. La noticia llega además tras la cancelación, luego de dos temporadas, de la serie derivada Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

La película será la primera producción en acción real de las Tortugas Ninja desde Ninja Turtles: Fuera de las sombras (2016). Aquella entrega, protagonizada por Megan Fox y Will Arnett, tuvo un rendimiento moderado en taquilla, con una recaudación global de 245 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de 135 millones.

Creada por los historietistas Kevin Eastman y Peter Laird, Las Tortugas Ninja siguen las aventuras de Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo, cuatro héroes mutantes que protegen Nueva York de diversas amenazas, siendo su enemigo más emblemático Shredder. A lo largo de casi cuatro décadas, la franquicia ha generado películas, series, cómics, videojuegos y múltiples productos derivados, consolidándose como una de las sagas más influyentes de la cultura pop.