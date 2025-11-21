Murió Gary "Mani" Mounfield, icónico bajista de The Stone Roses

La noticia sacudió a la escena alternativa, que lo despidió con mensajes de admiración y dolor.

Hoy 08:05

Gary "Mani" Mounfield, bajista de The Stone Roses, falleció a los 63 años tras una larga lucha contra a el cáncer.

La noticia sacudió a la escena alternativa, que lo despidió con mensajes de admiración y dolor. En un posteo de Facebook, su hermano escribió un mensaje devastador: "Con el dolor en el corazón anuncio el fallecimiento de mi hermano Gary Mani Mounfield. Descansa en paz, R Kid". El músico acababa de anunciar una gira por el Reino Unido con conversaciones sobre sus experiencias en la música.

Mani fue parte de la banda de Mánchester responsable de temas como "I Wanna Be Adored" y "Love Spreads" entre 1987 y 1996 —período en el que grabó dos discos junto a ellos—, para luego sumarse a la reunión de 2012. Tras dejar la banda en 1996, habría sido convocado por formaciones como The Jesus and Mary Chain, Oasis y Beastie Boys, pero finalmente pasó a integrar Primal Scream, grupo en el que permaneció durante 15 años.

Músico clave de la escena alternativa del Reino Unido, del nacimiento del britpop y de la movida under, también tuvo una aparición en el film 24 Hour Party People. Tanto su talento como su personalidad lo convirtieron en una figura admirada y querida en el medio, algo que quedó plasmado en las primeras manifestaciones publicadas hoy en redes sociales.