Jenna Ortega se suma al jurado del Festival de Cine de Marrakech

La protagonista de Merlina formará parte del prestigioso jurado presidido por el director Bong Joon Ho, en un panel que reúne a figuras destacadas del cine mundial.

Hoy 08:09

Jenna Ortega, una de las jóvenes actrices más influyentes de Hollywood, fue confirmada como integrante del jurado del Festival Internacional de Cine de Marrakech, que se desarrollará del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Su presencia marca un nuevo hito en su carrera, que en los últimos años la consolidó como un rostro central de la industria audiovisual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ortega, reconocida por su aclamado papel protagónico en la serie Merlina y por su reciente participación en Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, compartirá el panel con nombres destacados del cine mundial. El jurado estará presidido por Bong Joon Ho, director de Parasite, y lo completan Anya Taylor-Joy, Celine Song, Julia Ducournau, Karim Aïnouz, Hakim Belabbes y Payman Maadi.

Jenna Ortega

El equipo tendrá la responsabilidad de evaluar 14 óperas primas y segundos largometrajes, en una competencia centrada en descubrir nuevas voces del cine internacional.

La incorporación de Ortega al jurado refleja su creciente peso artístico y cultural. A pesar de su juventud, la actriz estadounidense ya demuestra un perfil maduro dentro de la industria, combinando grandes producciones, trabajos con autores reconocidos y un fuerte impacto en audiencias globales.

Los premios del festival serán anunciados durante la ceremonia de clausura el 6 de diciembre.