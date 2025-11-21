Amanda Seyfried imagina el elenco ideal para "Mamma Mia 3" con dos súper estrellas

La actriz expresó su interés en una posible tercera entrega de Mamma Mia y comentó cómo imagina el elenco ideal.

Hoy 08:37

La tercera entrega de ‘Mamma Mia’ continúa siendo solo una posibilidad. Aunque no existe confirmación oficial, la idea permanece sobre la mesa para el estudio y para varios de los actores que participaron en las dos películas anteriores. Entre ellos, Amanda Seyfried expresó recientemente cómo imagina el elenco en caso de que el proyecto avance.

En declaraciones recogidas por Variety, Seyfried señaló que le gustaría explorar una etapa más madura de su personaje: “Me encanta interpretar a una madre, así que me encantaría ver a Sophie con sus hijos”, afirmó. Además, mencionó nombres que, a su criterio, podrían incorporarse al reparto: Sabrina Carpenter, a quien imagina como una prima del personaje, y Sydney Sweeney, entre otras jóvenes figuras interesadas en participar.

Sydney Sweeney

Los rumores sobre la posible inclusión de Carpenter no son nuevos, aunque por ahora nada está confirmado. La productora de la saga, Judy Craymer, aseguró previamente que existe un guion completo para una nueva película, planteada como secuela directa de la primera entrega. Sin embargo, todavía no hay avances concretos en su producción.

Sabrina Carpenter

Craymer también adelantó algunos detalles del borrador, como el regreso de Meryl Streep en una aparición en forma de fantasma, así como la participación de Julie Walters y Christine Baranski, quienes volverían a interpretar los clásicos de ABBA.