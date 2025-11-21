Río Tercero: un auto con siete jóvenes volcó al intentar escapar de un control policial

El accidente generó preocupación entre los vecinos. Dos de los ocupantes permanecen en observación médica.

Hoy 08:47

Siete adolescentes de entre 15 y 17 años resultaron heridos este viernes por la madrugada luego de que el auto en el que viajaban volcara en la ciudad de Río Tercero, según informaron fuentes policiales.

El siniestro sucedió en Uspallata y Ginastera, en barrio Villa Zoila, cuando el conductor de un Volkswagen Bora quiso evadir un control de tránsito de la guardia local y volcó.

Como consecuencia, siete jóvenes resultaron lesionados. Dos de ellos fueron trasladados al hospital local con golpes leves, uno con traumatismo de cráneo y otro con politraumatismos.

Bomberos voluntarios y personal de emergencias trabajaron en el lugar. El rodado fue secuestrado y se dispuso una consigna preventiva hasta su traslado al depósito judicial.

No está claro de momento si los chicos estaban borrachos o bajo los efectos de sustancias ilegales.