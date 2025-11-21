El festejo de los jugadores de Rosario Central con los hinchas bajo la lluvia tras la obtención del título

El Canalla es el nuevo campeón de la Liga Profesional 2025 y el plantel se reunió para celebrar con la gente.

Hoy 00:14

La AFA oficializó este jueves que Rosario Central es el nuevo campeón de la Liga Profesional 2025, luego de que el Comité Ejecutivo resolviera reconocer al equipo de Ariel Holan como el conjunto que más puntos sumó en la Tabla Anual. Con 66 unidades y una temporada marcada por la regularidad, el Canalla sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Tras conocerse la noticia, el club convocó a sus hinchas a una celebración en la Sede Fundacional, donde alrededor de tres mil simpatizantes se reunieron desde las 21 para festejar el título. Bajo una intensa lluvia, jugadores y fanáticos compartieron una noche de emoción, a días del inicio de los playoffs del Clausura 2025, en los que Central enfrentará a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final.

En los festejos no estuvo presente Ángel Di María, ausente por motivos personales, pero sí participaron referentes del plantel como Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y Jorge Broun, quienes salieron al balcón para cantar junto a la multitud que colmó las inmediaciones de la sede.

Por qué Rosario Central fue consagrado campeón

La consagración de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional se definió en una reunión encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional. Allí se acordó dejar sin efecto la Supercopa Internacional, lo que otorgó al Canalla el mérito de ser el mejor equipo del año según la Tabla Anual.

El conjunto de Holan finalizó la temporada con 66 puntos, cuatro más que Boca, y fue el líder absoluto del 2025 gracias a una campaña sostenida tanto en el Apertura como en el Clausura. Con una marcada regularidad y un rendimiento sólido, Central dominó la Zona B en ambos torneos y terminó imponiéndose como el equipo más consistente del fútbol argentino.

El título llega en un momento clave, con el plantel enfocado en los playoffs del Clausura y con un Gigante de Arroyito preparado para otra fiesta. El Canalla, ahora campeón oficial del 2025, buscará seguir haciendo historia en lo que resta de la temporada.