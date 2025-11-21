Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

El torneo contará con su propio sistema de puntuación y será en formato triangular entre campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional.

Hoy 09:45

La AFA oficializó mediante el Boletín Especial N° 6795 la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo certamen que comenzará a disputarse en 2026 y que reunirá a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Será un torneo inédito en el calendario local, con formato triangular y partidos que siempre deberán tener un ganador.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El campeonato se jugará bajo la modalidad todos contra todos y cada encuentro se definirá en la cancha. Si hay empate en los 90 minutos, el resultado se resolverá directamente por penales. Además, el torneo incorporará un sistema de puntuación especial, distinto al que se utiliza en las ligas tradicionales.

La primera edición contará con Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors en la final, y con Vélez, ganador tanto de la Supercopa Argentina como de la Supercopa Internacional. Sin embargo, pese a haberse consagrado frente a Estudiantes de La Plata en ese último trofeo, el conjunto de Liniers cederá su lugar al Pincha, que también participará de la competencia.

La gran novedad estará en la forma de repartir puntos. En la Recopa de Campeones no habrá empates y se otorgarán de la siguiente forma:

3 puntos para el equipo que gane en el tiempo reglamentario.

para el equipo que gane en el tiempo reglamentario. 2 puntos para quien se imponga en los penales.

para quien se imponga en los penales. 1 punto para el conjunto que pierda por penales.

para el conjunto que pierda por penales. 0 puntos para el que caiga dentro de los 90 minutos.

Una vez finalizado el triangular, si dos o más clubes igualan en puntos, la definición del campeón se resolverá por diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y, en última instancia, por puntuación Fair Play.

La Recopa de Campeones se suma así al calendario 2026 como un nuevo atractivo para los clubes argentinos y un formato innovador que promete competencia directa y definiciones rápidas en cada partido.