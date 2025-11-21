Bielsa descartó su renuncia y afirmó que seguirá en Uruguay rumbo al Mundial 2026

El entrenador se enfrentó al periodismo para confirmar que continuará al mando de la Celeste.

Hoy 00:01

El entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró que continuará al mando de la Celeste hasta el Mundial 2026 y negó cualquier intención de renunciar. Lo hizo en una extensa conferencia de prensa que duró una hora y 45 minutos, apenas días después de la dura derrota por 5-1 ante Estados Unidos, en la última fecha FIFA del 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bielsa fue contundente desde el inicio: “Me siento con la misma fuerza desde el primer día para seguir en la Selección hasta el Mundial”. Además, se refirió a los rumores sobre su salida y apuntó que hay personas con “intereses en que una conducción trastabille”, en medio del clima de tensión que generaron las declaraciones pasadas de Luis Suárez en su contra.

El rosarino aclaró que nunca pensó en dar un paso al costado en este momento. “Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue ahora”, afirmó, y se definió a sí mismo como “un gran generador de tensiones” y “tóxico”, al considerar que convivir con él “empeora al que está a su lado”.

Sobre la interna con Suárez, Bielsa sostuvo que “Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo”, y explicó que la conversación se trató de manera privada con el plantel. Reconoció que no está acostumbrado a recibir críticas por los medios, pero remarcó que no guarda “rencor ni revanchismo”, destacando el aporte del ídolo charrúa durante la Copa América, donde Uruguay obtuvo el tercer puesto.

A nivel futbolístico, el DT de 70 años analizó la derrota ante Estados Unidos y asumió la responsabilidad: “Los jugadores corrieron como animales, pero no lograron jugar bien, y eso es culpa del entrenador por no saber qué hacer con la energía disponible”. Además, sostuvo que en el fútbol actual “el que no corre no juega”, reafirmando su filosofía histórica.

En el cierre, Bielsa dejó una reflexión sobre la convivencia interna en el plantel. Aseguró que “si uno cuenta lo que pasa, la convivencia se vuelve imposible” y que usar intermediarios rompe la sinceridad necesaria en un grupo. Luego, graficó su postura con una metáfora: “Si hay disputas en casa, no abramos la ventana para que el resto vea cómo nos estamos peleando”.

Con estas definiciones, Bielsa ratificó su continuidad y buscará reordenar a Uruguay para llegar con estabilidad al Mundial de 2026.