Quimsa recibió otro duro golpe ante Boca en el Ciudad por la Liga Nacional

La Fusión no levanta cabeza, volvió a perder 71 a 61 como local y no levanta cabeza. Perdió 6 de los 11 encuentros disputados en el certamen y Ramella queda en la cuerda floja.

21/11/2025

Boca Juniors se llevó un triunfazo del Estadio Ciudad al vencer a Quimsa por 71-61, en un duelo donde la visita manejó los tiempos, impuso presencia física y aprovechó el flojo primer tiempo del equipo santiagueño. Con esta victoria, el Xeneize sigue firme en la Liga Nacional, mientras que la Fusión volvió a mostrar irregularidades que terminaron costando caro.

El inicio fue para la visita con Cáffaro presente en la pintura y el tiro de Giorgetti para el siete a tres en cuatro minutos. La Fusión sumó con cuatro tantos de Lema pero Vega respondió con un triple y Langston con un par de dobles desde la banca ponía el 22/10 para Boca.

En el segundo cuarto Ferguson de contra y una bomba de Barreiro ampliaron diferencias, en los dirigidos por Ramella aparecieron puntos desde el banco con Orresta y Solanas aunque luego se quedó sin gol y el Xeneize se iba 44/24 al entretiempo tras cerrarlo con Cáffaro y Giorgetti.

El juego siguió con un pasaje errático para los dos elencos hasta que una volcada de Lema levantó los ánimos del público. Boca metió una ráfaga con Ferguson y seis puntos para seguir al frente mientras que Quimsa logró descontar con arrestos de Lema y Negron, con diez minutos para el final arriba la visita 58 a 40.

Romano y Negron encabezaron una racha de nueve a dos para los santiagueños. La visita no estaba fina en ofensiva y Robinson con un triple junto a una asistencia para Negron limó la brecha 54-62 con 4'32". En el epílogo Faggiano fue el jugador clutch de la noche anotando y asistiendo para que el equipo azul y oro se lleve el triunfo en el Estadio Ciudad por 71 a 61. Francisco Cáffaro fue clave con 16 puntos y 11 rebotes además de los 16 de Lucas Faggiano. En el perdedor, 11 tantos para Brandon Robinson y Leonardo Lema.

Boca (nueve triunfos y seis derrotas) tendrá acción como local el 6 de diciembre ante Argentino, mientras que el conjunto santiagueño (cinco victorias y seis caídas) recién jugará el 16 de diciembre cuando visite a Ferro.

