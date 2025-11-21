Ingresar
La Municipalidad puso en marcha su Comité de Emergencias ante los daños por el fuerte viento en la ciudad

Durante la madrugada, ráfagas intensas provocaron la caída de árboles, cables y daños en viviendas. Las áreas operativas trabajan desde temprano.

Hoy 10:14
Destrozos Vientos Municipalidad

La Municipalidad de la Capital activó su Comité de Emergencia para trabajar sobre los daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento que ocurrieron durante la madrugada de este viernes y que provocaron caídas de árboles, corte de cables, algunas voladuras de techos de viviendas, entre otros.

Cabe recordar, que está a disposición de los vecinos el número telefónico 421-7999 para comunicarse ante cualquier emergencia.

Coordinados por la intendente, Ing. Norma Fuentes, las áreas operativas de Defensa Civil, Arbolado Urbano, Parques y Paseos, Electricidad, Tránsito y de Servicios Urbanos se desplegaron desde las primeras horas de la mañana.

