La Municipalidad puso en marcha su Comité de Emergencias ante los daños por el fuerte viento en la ciudad

Durante la madrugada, ráfagas intensas provocaron la caída de árboles, cables y daños en viviendas. Las áreas operativas trabajan desde temprano.

Hoy 10:14

La Municipalidad de la Capital activó su Comité de Emergencia para trabajar sobre los daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento que ocurrieron durante la madrugada de este viernes y que provocaron caídas de árboles, corte de cables, algunas voladuras de techos de viviendas, entre otros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cabe recordar, que está a disposición de los vecinos el número telefónico 421-7999 para comunicarse ante cualquier emergencia.

Coordinados por la intendente, Ing. Norma Fuentes, las áreas operativas de Defensa Civil, Arbolado Urbano, Parques y Paseos, Electricidad, Tránsito y de Servicios Urbanos se desplegaron desde las primeras horas de la mañana.