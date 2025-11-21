Córdoba: conceden libertad condicional a la mujer condenada por mutilar a su amante

La Justicia le otorgó el beneficio tras evaluar informes psicológicos y de conducta. La joven planea reiniciar su vida laboral junto a su madre en Chubut.

Brenda Barattini, la mujer condenada en 2019 por cortarle el pene a su amante en 2017, obtuvo la libertad condicional tras cumplir gran parte de su condena y acceder a beneficios por estímulos educativos y laborales.

La medida fue concedida por el Juzgado de Ejecución. Barattini había sido sentenciada a 13 años de prisión por tentativa de homicidio calificado por alevosía, luego de que el tribunal concluyera que atacó a su amante mientras él estaba indefenso. Además, la Justicia aceptó parcialmente la demanda civil del damnificado y ordenó que la arquitecta indemnizara al hombre con una importante suma de dinero.

Fuentes cercanas al caso explicaron que la joven accedió a la libertad condicional 10 meses antes de lo previsto gracias a los beneficios que obtuvo por los diferentes cursos que hizo. “Ya está concedida la libertad condicional. Se consiguió (…) porque el juzgado de ejecución lo concedió 10 meses antes, que fueron los beneficios que tuvo por todos los tipos de cursos que hizo”, señalaron.

Entre las actividades realizadas dentro del penal, detallaron que terminó su carrera de arquitecta, inició los estudios de abogacía y se destacó en talleres artísticos: “Hizo mucho lo que es artes, inclusive participó en concursos de pintura”. También colaboró activamente en la organización de la biblioteca y en tareas vinculadas al servicio penitenciario.

Además señalaron que todos los informes psicosociales, de conducta y de concepto fueron evaluados con los puntajes más altos, lo que contribuyó a que se le concediera el beneficio.

Tras recuperar la libertad, Barattini se trasladará a Chubut, donde vivirá con su madre —también arquitecta— y retomará su actividad profesional.