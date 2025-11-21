La Banda: detienen a dos sujetos y recuperan herramientas robadas de una pollería

El procedimiento se llevó a cabo por orden judicial, luego de una investigación que identificó a los presuntos autores del hecho viralizado en redes.

Personal del Departamento Robo y Hurto Banda llevó adelante un allanamiento en el barrio Central Argentino, en la ciudad de La Banda, en el marco de una causa por el robo a una pollería.

El procedimiento se realizó por orden judicial, luego de una investigación que permitió identificar a los presuntos autores del ilícito ocurrido durante la madrugada del 17 de noviembre, cuando desconocidos violentaron la puerta de acceso del comercio y sustrajeron diversos elementos.

Durante el allanamiento, los efectivos procedieron a la detención de dos hombres mayores de edad, domiciliados en el mismo barrio, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Además, se secuestraron dos balanzas digitales marca Systel, lijas, cuchillos y una máquina picadora de carne.

Todo lo actuado fue informado al Ministerio Público Fiscal, que ordenó continuar con las actuaciones procesales correspondientes.