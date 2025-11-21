La demora en consultar al médico complica la detección temprana del cáncer, advierten especialistas

Un informe internacional revela que la percepción de barreras para acceder al sistema de salud y la subestimación de síntomas frecuentes están llevando a muchas personas a ignorar señales tempranas.

21/11/2025

La identificación temprana de síntomas compatibles con cáncer vuelve a ocupar un lugar central en el debate sanitario tras un informe difundido por The Independent, que mostró que cada vez más personas retrasan la visita al médico ante señales físicas que podrían requerir atención urgente. La percepción de que es difícil acceder al sistema de salud y la creencia de que ciertos malestares “se pasarán solos” están llevando a que indicadores tempranos de enfermedades graves pasen desapercibidos.

Un estudio elaborado por Cancer Research UK, con datos de más de seis mil encuestados, expuso que más de la mitad anticipa problemas para conseguir una cita y casi la mitad de los consultados resta importancia a síntomas potencialmente relevantes. Según los especialistas, estas conductas favorecen diagnósticos tardíos, especialmente en patologías donde el tiempo es determinante para el tratamiento.

En diálogo con el medio británico, Megan Winter, responsable de información sanitaria de la organización, subrayó que cualquier señal que resulte inusual para el propio cuerpo merece una evaluación profesional. “Si algo no es normal para usted, debe hacerse un chequeo”, enfatizó, recordando que los signos del cáncer pueden manifestarse de manera muy distinta en cada persona. También remarcó la necesidad de escuchar al cuerpo y no postergar la consulta ante una inquietud persistente.

Entre los indicios que requieren atención médica, Winter mencionó bultos o hinchazones repentinas, sobre todo en zonas sensibles como el pecho o la clavícula; pérdida de peso o cansancio sin explicación; y moretones que aparecen sin causa aparente, especialmente cuando surgen reiteradamente en lugares como la espalda, las piernas o las manos. También advirtió sobre cambios en los hábitos intestinales, la aparición de sangre en heces u orina o un sangrado inesperado, señales que no deben pasarse por alto.

Otros síntomas que requieren consulta urgente son la falta de aire durante actividades habituales, una tos persistente que se mantiene por más de tres semanas o se intensifica y dolores que no tienen un origen claro pero permanecen en el tiempo. Asimismo, resaltó la importancia de observar alteraciones visibles en la piel o lesiones que no cicatrizan, una de las manifestaciones más frecuentes del cáncer cutáneo. Aunque la exposición al sol es el principal factor asociado, estas lesiones también pueden aparecer en áreas sin radiación, por lo que la revisión periódica es fundamental.

Winter recordó que el médico de cabecera debe ser siempre la primera referencia: “Insistan en conseguir una consulta, aunque parezca difícil”, alentó, al destacar que existen múltiples vías para acceder a la atención. Reafirmó, además, que ninguna duda es una pérdida de tiempo para el profesional, ya que el diagnóstico precoz multiplica las posibilidades de éxito del tratamiento.

Aunque la mayoría de estos síntomas no necesariamente indican cáncer, la recomendación de los expertos es no demorar la consulta médica frente a cualquier cambio corporal inesperado, ya que actuar a tiempo sigue siendo una de las herramientas más efectivas para proteger la salud.