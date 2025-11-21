"Delay" se presenta este sábado en Casinos del Sol con una cena show en el nuevo espacio de entretenimiento

El grupo llegará mañana a la renovada confitería del casino central con un espectáculo en vivo que combina música, gastronomía y una ambientación nocturna pensada para mayores de 18 años.

21/11/2025

Mañana sábado, Casinos del Sol será escenario de una de las propuestas más esperadas del mes: la presentación del grupo Delay, que ofrecerá un show en vivo en el marco de una cena especial preparada exclusivamente para esta velada. El espectáculo se desarrollará en la nueva confitería del casino central, recientemente inaugurada junto a Bonafide y Patagonia, ubicada en Av. Belgrano Sur 750.

El espacio, que abrió sus puertas este mes, fue diseñado para brindar una experiencia nocturna que combina música, sabores y entretenimiento, y el show de Delay será uno de los primeros eventos destacados tras la renovación. Con un ambiente moderno y cálido, la propuesta incluye gastronomía de primer nivel, tragos y bebidas, café de especialidad y todo el atractivo propio del casino: slots, juegos de paño y una atmósfera creada para disfrutar sin interrupciones.

Desde Casinos del Sol adelantaron que la cita será a las 23 horas y que se espera una gran convocatoria debido a la popularidad del grupo y al interés generado por la reapertura del espacio. La cena show apunta a convertirse en un nuevo punto de encuentro para quienes buscan música en vivo, buena comida y diversión en un solo lugar.