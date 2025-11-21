Gallardo apuesta a la base de River que eliminó a Racing de la Copa Argentina

Con los regresos de Enzo Pérez y Driussi, el Muñeco tiene en mente plantear un esquema y un partido similar al que se jugó en Rosario a comienzos de octubre.

21/11/2025

River afrontará este lunes en Avellaneda un duelo determinante ante Racing, un cruce de octavos de final que puede definir su cierre de temporada. En medio de un 2025 irregular, Marcelo Gallardo decidió apoyarse en el último rendimiento convincente de su equipo: el triunfo por 1-0 ante la Academia en los cuartos de final de la Copa Argentina. Y, para intentar repetir aquella imagen, el DT apostará por un equipo muy similar, esta vez con los regresos de Enzo Pérez y Sebastián Driussi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aquel partido en el Gigante de Arroyito significó, hasta hoy, la última alegría para los hinchas del Millonario. River llegaba golpeado —eliminación con Palmeiras y cuatro derrotas consecutivas—, pero dio una muestra de carácter en un encuentro duro, friccionado y sin demasiado juego. Esa tarde rosarina se convirtió en un pequeño refugio futbolístico en un año que lo muestra en su piso de rendimiento en más de una década. Por eso Gallardo quiere volver a ese libreto: orden, sacrificio y eficacia.

La gran novedad es el regreso del capitán. Enzo Pérez volvió frente a Vélez y mostró que sigue siendo el motor emocional y futbolístico del equipo. Su presencia es una garantía, pero aún resta definir por quién ingresará: Kevin Castaño, que regresó tras su convocatoria con Colombia, o Juan Carlos Portillo, quien ocupó su lugar desde la serie frente a Palmeiras. La decisión final se tomará horas antes del partido.

Lo de Driussi es distinto. Siempre que estuvo sano fue titular, y llegó a mostrar un gran nivel antes de su lesión de tobillo en el Mundial de Clubes. Sin embargo, una seguidilla de desgarros y molestias lo dejó sin continuidad y hoy está lejos de su mejor versión. Aun así, Gallardo lo considera indispensable y lo mandará desde el arranque en lugar de Facundo Colidio, que todavía está en la etapa final de recuperación de un desgarro en el isquiotibial. Vale recordar que Colidio fue clave en el 1-0 de Rosario con la asistencia a Maximiliano Salas.

Con todo esto, River buscará reencontrarse con su identidad y, sobre todo, con una victoria que le permita sostener la ilusión en la recta final del año.

Probable formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.