Santilli describió la reunión con Zamora como “muy linda” y destacó que pudieron “hablar de todo”

El ministro del Interior cerró su visita a la provincia tras una extensa reunión con el gobernador santiagueño. Aseguró que busca fortalecer consensos para el Presupuesto 2026, las reformas impulsadas por la Nación y un federalismo “más equilibrado”.

21/11/2025

El ministro del Interior, Diego Santilli, finalizó este viernes una intensa agenda en Santiago del Estero tras reunirse con el gobernador Gerardo Zamora en Casa de Gobierno. El encuentro, que se extendió por cerca de tres horas, se desarrolló apenas minutos después de su arribo al aeropuerto local, donde fue recibido por la ministra de Justicia, Matilde O’Mill.

Santilli agradeció el recibimiento y describió la reunión como “muy linda” al remarcar que pudieron “hablar de todo”. Expresó que durante la charla abordaron asuntos provinciales, temas nacionales y las reformas que impulsa el Gobierno nacional. También mencionó que repasaron el diálogo reciente entre gobernadores y el Ejecutivo en torno al Pacto de Mayo.

El ministro comentó que Zamora le entregó el documento firmado ayer por los mandatarios del Norte Grande, donde plantearon reclamos vinculados a fondos y obras para la región. Aclaró que la conversación giró sobre esos puntos y sobre el Presupuesto 2026, además de cuestiones estructurales del federalismo y otros temas de la vida cotidiana de las provincias.

Al salir del encuentro, Santilli destacó la importancia del diálogo y sostuvo que aún hay asuntos que deberá seguir trabajando directamente con el Presidente. Dijo que su objetivo es continuar recorriendo las provincias para mantener contacto con los mandatarios que acompañan el Pacto de Mayo.

Respecto a la situación en el Congreso, explicó que el Presidente le encomendó ampliar consensos. Señaló que es necesario sumar voluntades tanto en el Senado como en Diputados para avanzar con una agenda de reformas y con un modelo de “administraciones eficientes y equilibrio fiscal”. Aseguró que si el país crece, “crecen los santiagueños, los santafesinos, los cordobeses y todos los argentinos”.

Santilli remarcó que existen coincidencias en varios de los cambios propuestos por la Nación, aunque reconoció que en otros puntos las posturas pueden diferir. Expresó que eso no impide avanzar y que el desafío es acordar temas que han quedado pendientes durante años por falta de diálogo. Añadió que la sociedad tiene aspiraciones comunes, como más trabajo formal, una baja de impuestos, un nuevo Código Penal y “más derechos, no menos”.

Finalmente, destacó que la ronda de reuniones con gobernadores continuará en los próximos días y reiteró su agradecimiento al mandatario santiagueño por el recibimiento en la provincia.