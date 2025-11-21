Una niña de Corrientes presenta gusanos en la cabeza tras dolor ocular

El caso llamó la atención de las autoridades sanitarias, que investigan cómo se produjo la infestación y qué medidas tomar para evitar riesgos.

21/11/2025

Una mujer pidió asistencia médica para su hija al descubrir que tenía gusanos en la cabeza. La nena, de 11 años, manifestó dolor en uno de sus ojos y al revisarla advirtió que tenía insectos en el cuero cabelludo.

El suceso ocurrió este miércoles en Santo Tomé, en Corrientes. La mamá llamó al Hospital Universitario San Juan Bautista para pedir ayuda y los profesionales trasladaron a la menor hasta el centro de salud.

Los médicos intentaron extraer las larvas, pero no pudieron sacarlas todas debido a que padecía una infección avanzada y los gusanos habían comenzado a destruir tejido y perforar el hueso del cráneo. Ante la gravedad del caso, decidieron trasladarla al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la capital provincial, donde permanece bajo control especializado.

Testigos del procedimiento aseguraron que quedaron “estupefactos” por el estado en el que se encontraba la nena y por el tiempo que habría permanecido en esa situación.

Según indicó el pediatra y neonatólogo Flavio Serra, al citado medio, el diagnóstico de la chiquita se denomina miasis foruncular, que es una infestación provocada por moscas que depositan sus larvas en la piel o el cuero cabelludo.

“Estos casos suelen verse como forúnculos, es una miasis foruncular. A partir de ahí se comienzan a desarrollar las larvas que empiezan a dañar el tejido, inclusive pudiendo, como en este caso, dañar el cráneo, convirtiéndose en un caso grave o severo”, explicó el especialista.

“Por supuesto que tiene que ver con la higiene y el cuidado, pero en general los padres concurren muy rápidamente cuando encuentran algún tipo de lesión, con algún tipo de tumoración en el cuero cabelludo o en la parte de la nuca que habitualmente supura o tiene algún tipo de secreción”, explicó Serra.

El caso provocó una gran conmoción en la comunidad y la Justicia actuó de oficio dando inicio a una causa contra la madre por “lesiones graves por omisión”. Ahora, la investigación se centra en recopilar testimonios y analizar los partes médicos para determinar las responsabilidades del alarmante estado de salud en el que se encontraba la menor.