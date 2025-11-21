Sebastián Villa se va de Independiente Rivadavia y se despidió en redes

El delantero colombiano subió una historia a su cuenta de Instagram junto a Daniel Vila, mandatario del elenco mendocino.

El futuro de Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena luego de un posteo que el delantero realizó en su cuenta de Instagram, donde dejó un mensaje con fuerte tono de despedida para el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila. Aunque desde el club mendocino aclararon que el colombiano aún no fue vendido, todo indica que su continuidad está cada vez más lejos.

En una historia que rápidamente se viralizó, el extremo de 29 años escribió un mensaje directo y cargado de sentimiento: “Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”. El texto, que pareció una señal inequívoca de adiós, generó preocupación entre los hinchas de la Lepra, sobre todo tras un año que terminó con la histórica consagración en la Copa Argentina. Villa fue protagonista en ese logro: marcó el penal definitivo en la final ante Argentinos Juniors el pasado 5 de noviembre.

Sin embargo, desde la dirigencia advirtieron a TyC Sports que el mensaje no responde a una transferencia ya cerrada, sino a agradecimientos por gestiones extrafutbolísticas que llevó adelante Vila. Aun así, reconocen que el panorama es complejo y que difícilmente Villa continúe en el club.

Con 10 goles y 16 asistencias en 60 partidos, el atacante llegó a Mendoza en julio de 2024 tras su paso por el Beroe de Bulgaria, luego de haberse marchado de Boca en medio de conflictos judiciales. En su etapa en Europa, Villa se consideró jugador libre y el Xeneize recurrió a la FIFA, que finalmente falló a su favor y lo eximió de una millonaria indemnización.

En lo estrictamente futbolístico, Villa recuperó su mejor nivel de la mano de Alfredo Berti, convirtiéndose en una pieza determinante en la campaña del título. Su contrato con Independiente Rivadavia se extiende hasta mediados de 2026, pero todo apunta a que será transferido en el próximo mercado de pases. Su intención, según trascendió, es buscar un nuevo destino, aunque todavía no está definido si será en Argentina o en el exterior.

Lo concreto es que la Lepra podría perder a una de sus figuras justo antes de disputar la Copa Libertadores 2026, un golpe duro para un plantel que soñaba con tenerlo como bandera en el regreso a la élite sudamericana.