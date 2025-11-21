Atentos Mitre y Güemes: el sorteo de la Primera Nacional 2026 tiene fecha confirmada

Los equipos santiagueños buscarán ser protagonistas en el certamen del año que viene.

La Primera Nacional 2026 comenzará a tomar forma el lunes 1 de diciembre, cuando se realice el sorteo que definirá la composición de las dos zonas del certamen. El campeonato tendrá dos zonas de 18 equipos.



A la espera del sorteo, ya hay 33 clubes confirmados para disputar la próxima edición. Sin embargo, aún restan definirse tres lugares clave para completar la grilla del torneo. Uno de ellos saldrá del ganador del Reducido de la Primera B, mientras que otro cupo será para el ganador de la Reválida del Torneo Federal A. El último participante será el equipo que pierda la final por el segundo ascenso, instancia que también definirá el último boleto a la categoría.



Con este escenario, la Primera Nacional se prepara para una temporada que promete ser intensa y competitiva, en un formato que ya mostró paridad y emoción en los últimos años.

El sorteo del 1 de diciembre será el puntapié inicial hacia una nueva edición de uno de los torneos más federales del fútbol argentino