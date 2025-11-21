Di María habló tras la obtención del título de Rosario Central: “Nos sentíamos campeones”

El ídolo rosarino habló después de que el Canalla fuera reconocido como campeón de la Liga Profesional 2025 y destacó el esfuerzo del plantel.

Ángel Di María rompió el silencio tras la decisión de la AFA y la Liga Profesional de reconocer a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025, luego de que el equipo de Ariel Holan finalizara en lo más alto de la Tabla Anual. El ídolo canalla, que regresó al club de sus amores para este año histórico, expresó su alegría por un título que consideró absolutamente merecido.

En declaraciones difundidas por la LPF, el campeón del mundo no ocultó su satisfacción: “Estamos muy felices, no solamente nosotros, seguramente todos los hinchas de Central. Hicimos dos meses espectaculares… fue increíble lo de los chicos y después, con la llegada de otros, intentamos seguir manteniendo el nivel. Creo que se nos dio la posibilidad de que hoy podamos lograr este título”, aseguró.

La consagración de Central quedó ratificada en una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte, CEO de la Liga, donde se oficializó que el equipo rosarino es el campeón de la temporada tras sumar 66 puntos, cuatro más que Boca. Con una campaña sólida de principio a fin, el Canalla se quedó con el mérito al mejor equipo del año.

Di María reforzó el sentir del plantel desde la última fecha del torneo: “Nosotros lo dijimos cuando terminó la última fecha, que nos sentíamos campeones porque hacer tantos puntos durante todo el año no es fácil. Siempre son Boca o River, porque tienen plantel para eso, pero este año lo pudimos lograr nosotros y estamos muy felices”, manifestó.

El título llega en un momento especial para el Fideo, que regresó al Gigante para cerrar su carrera vestido de azul y amarillo.