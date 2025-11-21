Colonia Dora celebró el 125° aniversario con la entrega de viviendas sociales

El emotivo acto contó con la participación de autoridades del Gobierno de la provincia.

21/11/2025

La comunidad de Colonia Dora celebró este jueves su 125° aniversario con la inauguración y entrega de 9 viviendas sociales y una emotiva ceremonia que contó con la participación de autoridades del Gobierno de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estuvieron los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Gobierno, Marcelo Barbur, legisladores nacionales y provinciales e intendentes y comisionados de la zona, que fueron recibidos por el jefe comunal local Williams Chein.

En principio, en el domicilio de Andrea Noelia Quiñones se realizó el corte de cintas con lo que se oficializó la habilitación de las unidades habitacionales que fueron construidas por la Municipalidad de Colonia Dora y que están distribuidas en el barrio Mitre y en los parajes; Juventud, El Bracho, Puente Negro, Blanca Pozo y Bracho Laguna.

Luego, en el acto, se hizo una bendición religiosa, se entregaron reconocimientos a familiares de los ex intendentes fallecidos Ángel Allalla y Juan Sequeria, como también se otorgaron certificados a los mejores vecinos que fueron elegidos a través de redes sociales del municipio.

Posteriormente, se proyectó un video con el saludo del gobernador Gerardo Zamora donde expresó: "Que puedan celebrar en paz y con esperanza en el futuro, agradecerles por el acompañamiento de siempre y desearles muchas felicidades".

El primer orador del encuentro fue el intendente Chein quien agradeció la presencia de las autoridades provinciales "en un día especial para la comunidad".

En un párrafo aparte recordó a las personas que contribuyeron en los comienzos de la ciudad y "a quienes siguen apostando y trabajando para que nuestra ciudad crezca día a día".

Al concluir resaltó las obras ejecutadas, principalmente las viviendas sociales que permitieron que muchas familias accedan al techo propio. "Gracias al Gobierno por este programa social de viviendas y por el acompañamiento permanente para avanzar con más acciones para la gente".

Al hacer uso de la palabra, Barbur saludó a todos los vecinos y dijo: "Para nosotros es un honor compartir este día importante con ustedes y estar en representación del Gobierno de la provincia para transmitir el compromiso de seguir trabajando junto a la comunidad para que el crecimiento de Colonia Dora no se detenga".

Al final, afirmó que las celebraciones sirven "para reflexionar, valorar el camino recorrido de todo este tiempo y mirar al pasado con gratitud para ver el presente, destacar los logros alcanzados en el marco de un trabajo conjunto con un Estado provincial que siempre está presente y entre todos construir ese futuro que nos propongamos para la ciudad".