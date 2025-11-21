Un especialista detalló el origen de los fuertes vientos que afectaron a Santiago

El meteorólogo Francisco Machuca explicó en diálogo con Noticiero 7 que los vientos alcanzaron los 86 km/h y se originaron por un sistema de tormentas. Adelantó además que, pese a la mejora en el tiempo, la provincia continuará bajo alerta.

21/11/2025

El temporal que afectó este viernes a la madrugada Santiago del Estero dejó fuertes ráfagas de viento que sorprendieron a vecinos de distintos barrios de la ciudad y el interior provincial. Según explicó el meteorólogo Francisco Machuca en diálogo con Noticiero 7, las intensas ráfagas “superaron los 86 km/h”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Machuca aclaró que, pese al impacto visual del fenómeno, “no se trató de un ciclón ni de un tornado”. El especialista señaló que la formación se produjo por “el frente de una tormenta que generó vientos ascendentes y descendentes, lo que hace que por momentos tome la apariencia de un tornado”.

El temporal estaba anticipado. “Estábamos bajo alerta amarilla por vientos y tormentas. Era un evento previsto”, confirmó el meteorólogo.

Respecto a lo que se espera para los próximos días, Machuca indicó que, aunque el clima comenzó a mejorar, “seguimos bajo alerta”. El fin de semana largo presentará “baja probabilidad de lluvias y un cielo parcialmente despejado”, aunque no se descartan nuevas ráfagas aisladas.