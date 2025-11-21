La Policía exhibió innovación y profesionalismo en una muestra que convocó a toda la comunidad

La fuerza presentó drones, escáneres, el robot “Cabo Lugones” y el primer auto eléctrico, junto a sus programas académicos y demostraciones operativas.

21/11/2025

La Policía abrió sus puertas en el Complejo de Formación Policial, mostrando su capacidad operativa, tecnológica y formativa.

La jornada contó con la presencia del Jefe de Policía, Comisario General Lic. Laureano Francisco Silva, el Subjefe, Lic. Walter Gómez, y miembros de la Plana Mayor, quienes destacaron la importancia de fortalecer la transparencia y el vínculo con la comunidad.

Durante la exhibición, diversas dependencias presentaron los drones, escáneres portátiles, equipamiento criminalístico de última generación y vehículos especializados, además del “Cabo Lugones”, primer robot policial del pais, y el primer automóvil eléctrico, símbolos de la modernización tecnológica. También se mostraron los programas académicos de la fuerza, como la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Policial y la Licenciatura en Gestión de la Seguridad de la UCSE.

El público participó de demostraciones de destrezas operativas, actividades pedagógicas, shows musicales y espacios interactivos para niños y jóvenes, donde aprendieron sobre educación vial, prevención y la función de cada dependencia policial, fortaleciendo la conciencia ciudadana y la relación con la institución.

La comunidad valoró la iniciativa como una instancia de acercamiento, transparencia y reconocimiento al progreso institucional, destacando la integración entre innovación, formación y compromiso social, consolidando a la Policía como un actor profesional, moderno y formativo en toda la provincia.