Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 NOV 2025 | 23º
X
Locales

La Policía exhibió innovación y profesionalismo en una muestra que convocó a toda la comunidad

La fuerza presentó drones, escáneres, el robot “Cabo Lugones” y el primer auto eléctrico, junto a sus programas académicos y demostraciones operativas.

21/11/2025

La Policía abrió sus puertas en el Complejo de Formación Policial, mostrando su capacidad operativa, tecnológica y formativa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada contó con la presencia del Jefe de Policía, Comisario General Lic. Laureano Francisco Silva, el Subjefe, Lic. Walter Gómez, y miembros de la Plana Mayor, quienes destacaron la importancia de fortalecer la transparencia y el vínculo con la comunidad.

Muestra Muestra

Durante la exhibición, diversas dependencias presentaron los drones, escáneres portátiles, equipamiento criminalístico de última generación y vehículos especializados, además del “Cabo Lugones”, primer robot policial del pais, y el primer automóvil eléctrico, símbolos de la modernización tecnológica. También se mostraron los programas académicos de la fuerza, como la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Policial y la Licenciatura en Gestión de la Seguridad de la UCSE.

Muestra Muestra

El público participó de demostraciones de destrezas operativas, actividades pedagógicas, shows musicales y espacios interactivos para niños y jóvenes, donde aprendieron sobre educación vial, prevención y la función de cada dependencia policial, fortaleciendo la conciencia ciudadana y la relación con la institución.

La comunidad valoró la iniciativa como una instancia de acercamiento, transparencia y reconocimiento al progreso institucional, destacando la integración entre innovación, formación y compromiso social, consolidando a la Policía como un actor profesional, moderno y formativo en toda la provincia.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Añatuya: dos menores chocaron contra un perro y terminaron impactando un auto estacionado
  2. 2. Tras la orden de decomiso de los bienes de CFK, la Justicia evalúa avanzar sobre el departamento de San José
  3. 3. Nueve de cada diez empleados en la Argentina usan inteligencia artificial en su rutina laboral
  4. 4. Central Córdoba enfrenta a San Lorenzo buscando el boleto a los cuartos de final del Clausura
  5. 5. Una abogada terminó tras las rejas por golpear a un hombre y atrincherarse en una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT