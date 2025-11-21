La Municipalidad de La Banda realizó la reparación de tapas y mantenimiento de desagües pluviales

Sé solícita a los vecinos evitar arrojar residuos en los desagües para asegurar su correcto funcionamiento y contribuir al cuidado de la infraestructura urbana.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llevó adelante trabajos de reparación y reacondicionamiento de tapas de desagüe en la intersección de calle Dalmiro Coronel Lugones y Jujuy, respondiendo de manera inmediata a las necesidades planteadas por los vecinos de la zona.

Las tareas incluyeron la reposición, nivelación y refuerzo estructural de las tapas, garantizando un funcionamiento adecuado del sistema pluvial y mayor seguridad para peatones, motociclistas y vehículos que transitan por el sector.

Asimismo, el personal trabajó en la limpieza de desagüe a cielo abierto que corre en sentido paralelo por Av. Daniel Prados.

Desde el área de Obras Públicas destacaron la importancia de este tipo de intervenciones, que forman parte de un plan permanente de mantenimiento, especialmente en esta época del año donde se incrementa el caudal de agua por lluvias.

Asimismo, se solicita a los vecinos evitar arrojar residuos en los desagües para asegurar su correcto funcionamiento y contribuir al cuidado de la infraestructura urbana.