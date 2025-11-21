Lanús quiere levantar su segunda Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en una final imperdible

El Granate va por otra consagración continental ante el elenco brasileño en Paraguay.

Lanús y Atlético Mineiro protagonizarán este sábado la gran final de la Copa Sudamericana, en un duelo que promete emociones fuertes en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El encuentro decisivo comenzará a las 17 y será transmitido por ESPN, Disney+ y DSports, con arbitraje del chileno Piero Maza y el VAR a cargo de Juan Lara.

El Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, sueña con volver a gritar campeón en este certamen, tal como ocurrió en 2013 bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Tras liderar su grupo con 12 puntos, por encima de Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello, Lanús avanzó con solidez en las fases decisivas: eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero por penales, superó a Fluminense por 2-1 y dejó en el camino a Universidad de Chile con un 3-2 global. A un partido de la gloria, el equipo del sur del Gran Buenos Aires quiere escribir un nuevo capítulo en su historia internacional.

Del otro lado estará Atlético Mineiro, que encontró una rápida transformación desde la llegada del argentino Jorge Sampaoli. El Galo terminó segundo en su grupo, detrás de Cienciano, lo que lo obligó a disputar los 16avos de final. Allí venció por penales a Atlético Bucaramanga y luego encadenó victorias ante Godoy Cruz (3-1), Bolívar (3-2) e Independiente del Valle (4-2). El conjunto brasileño buscará conquistar por primera vez la Copa Sudamericana.

A la expectativa por un estadio Defensores del Chaco colmado, Lanús intentará repetir la fórmula que lo llevó hasta aquí: orden, intensidad y la jerarquía de futbolistas como Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo. Enfrente, Mineiro llegará con figuras de peso como Hulk, Bernard, Guilherme Arana y el ex Boca Renzo Saravia, todos bajo la impronta ofensiva de Sampaoli.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.