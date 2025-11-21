Lanús venció al Atlético Mineiro por penales y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

Tras igualar sin goles en tiempo extra, el Granate volvió a hacer historia quedándose con la definición desde los 12 pasos por 5 a 4 ante el equipo de Sampaoli en Paraguay.

22/11/2025

Las lágrimas hablan antes que las palabras. Brotan en ese abrazo final, se mezclan con el manto granate y coronan una escena que quedará para siempre en la memoria de Lanús. Detrás de Salvio, Izquierdoz y Acosta yace el héroe de la noche: Lucas Losada, el arquero que llegó desde Belgrano y que hoy se metió de lleno en la historia grande del club. Sus tres atajadas del primer tiempo, la tapada monumental a Biel en el alargue y los penales detenidos a Hulk, Biel y Vitor Hugo construyeron una actuación consagratoria. Gracias a él, el Granate volvió a gritar campeón de la Copa Sudamericana.

La emoción también tuvo como protagonista a Lautaro Acosta, símbolo eterno de Lanús, que a sus 37 años celebró otro sueño. Tras fallar su penal, el Laucha respiró aliviado cuando Losada sostuvo la serie con una jerarquía impactante. La historia, esta vez, no fue injusta con uno de los máximos referentes del club, cuyo liderazgo sigue siendo vital incluso desde un rol menos protagonista.

Lanús tardó en acomodarse en la final. Se replegó y cedió terreno ante un Atlético Mineiro que mostró todo su poder ofensivo con Franco, Dudu, Bernard y Hulk, obligando a Losada a intervenir una y otra vez. Con el correr de los minutos, el equipo de Mauricio Pellegrino ajustó líneas, se soltó y emparejó un partido que nunca tuvo un dominador claro pero que pedía máxima concentración.

La premisa del Granate fue clara: orden. Frente a un rival con múltiples herramientas, Lanús cerró todos los caminos hacia su área. Canale e Izquierdoz construyeron un cerrojo para frenar a Hulk, mientras que Salvio, Moreno y Carrera debieron ponerse el overol y priorizar la disciplina táctica por sobre el brillo individual. A Castillo le llegó poco la pelota, pero el banco de Pellegrino aportó aire y piernas frescas con los ingresos de Aquino, Watson, Bou, Méndez, Ramírez y Acosta.

En el alargue, el destino volvió a poner a Losada en el centro de la escena. Y el arquero respondió como los elegidos: una tapada a lo Dibu Martínez ante Biel que sostuvo al equipo hasta los penales. Después hizo el resto. Y hoy, envuelto en abrazos y lágrimas, ya es parte del Olimpo granate.