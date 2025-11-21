Estudiantes (RC) fue más que Deportivo Madryn y se quedó con la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional

El Celeste se impuso por 2-0 ante el Aurinegro gracias a un gol de Tomás González y otro de Juan Antonini, pero el sueño de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino se definirá el domingo 30 de noviembre, desde las 17 horas.

22/11/2025

Estudiantes (RC) superó por 2-0 a Deportivo Madryn y se quedó con el partido de ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, gracias a los goles de Tomás González y de Juan Antonini. No obstante, el segundo ascenso a la Liga Profesional del año que viene se definirá el domingo 30 de noviembre, desde las 17 horas, en el estadio Abel Sastre.

Tras un primer tiempo donde el elenco cordobés fue superior, propuso más, pero no logró traducir el peligro en goles, el primer grito del encuentro llegó en el complemento y cuando era el mejor momento del Aurinegro en el partido. A los 16 minutos, Toto González recibió de otro González (Lucas), se adentró al área rival con un exacto control y ante la salida del arquero definió con mucha jerarquía con su pierna izquierda.

Minutos más tarde, a los 40 más precisamente, el que estiró la ventaja fue Antonini, quien tras un centro primero impactó de cabeza, el travesaño se lo negó, pero su persistencia hizo que el rebote le quede de nuevo a él y con un nuevo testazo infló la red.