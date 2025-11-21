Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn van por el primer paso hacia el ascenso

Se enfrentan por la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional.

Hoy 09:03

Estudiantes de Río Cuarto recibirá este sábado a Deportivo Madryn en el primer capítulo de la gran final del Reducido de la Primera Nacional, en un duelo que definirá al próximo ascendido a la Primera División del fútbol argentino. El encuentro está programado para las 21:15, se jugará en el Estadio Ciudad de Río Cuarto —con capacidad para 9.000 espectadores— y será televisado por TyC Sports. El árbitro será Darío Herrera, acompañado desde el VAR por Jorge Baliño.

El conjunto cordobés, dirigido por Iván Delfino, llega a esta instancia después de una campaña sólida. Terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y luego dejó en el camino a Patronato (2-1), Gimnasia y Tiro de Salta (2-0) y Estudiantes de Buenos Aires (1-1, avanzando por ventaja deportiva). El “León” busca regresar a la máxima categoría por segunda vez en su historia, tras su ascenso de 1983.

Del otro lado aparece Deportivo Madryn, el mejor equipo de la Zona A con 60 puntos, pero que perdió su primera oportunidad de ascenso al caer por penales ante Gimnasia de Mendoza tras igualar 1-1 en la final. Obligado a disputar el Reducido, su camino estuvo rodeado de polémicas. En cuartos de final, le dieron por perdida la ida ante Gimnasia de Jujuy por presuntas amenazas al árbitro, causa que fue desestimada recientemente por la fiscalía. En semifinales, el clima se tensó aún más: el DT de Deportivo Morón, Walter Otta, no pudo dirigir por sus declaraciones contra la dirigencia de AFA, y la serie terminó con incidentes entre los jugadores.

Pese a todo, el “Aurinegro” llega decidido a hacer historia. Reconocido por ser uno de los pocos equipos que saludó públicamente a Rosario Central tras su polémico título, busca su primer ascenso a la elite del fútbol argentino.