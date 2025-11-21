Con un doblete de López Muñoz, Argentinos Juniors se metió en cuartos tras ganarle a Vélez en el Amalfitani

El Bicho se impuso por 2 a 0 ante el Fortín y avanzó de fase en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Ahora espera por Boca o Talleres.

22/11/2025

El duelo en Liniers prometía fútbol de alto vuelo entre dos equipos en alza: Argentinos Juniors, de los más regulares del 2025, y un Vélez que encontró aire desde la llegada de Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, el primer tiempo estuvo muy lejos de ese guion. Hubo poco juego, exceso de tensión, muchas interrupciones y un clima caliente que incluyó reiterados reproches de la tribuna hacia la AFA y Tapia. Ambos equipos priorizaron no fallar antes que arriesgar.

El complemento cambió el paisaje. Argentinos adelantó líneas, mordió más arriba y empezó a activar su circuito creativo con Fattori, Lescano, López Muñoz y Oroz. Vélez respondió a puro vértigo, saliendo rápido cada vez que recuperaba. Pero el quiebre llegó desde el arco del Bicho: Siri descolgó una pelota enorme ante Monzón y, minutos después, apareció el diferencial.

A los 16’, Hernán López Muñoz tomó la pelota en tres cuartos tras una recuperación de Fattori, se perfiló y sacó un zurdazo sensacional que dio en el palo antes de convertirse en gol. El golpe descolocó a Vélez, que encima recibió otro mazazo: el 23 reguló fino el offside, quedó mano a mano y definió con una vaselina exquisita ante Marchiori. Lujoso, decisivo, demoledor.

El Fortín apenas reaccionó con un penal cobrado por Merlos, luego rectificado por el VAR, lo que reavivó la furia del público contra el árbitro y la organización. No mucho más. Con un breve show de HLM, Argentinos resolvió un partido espeso y ratificó que atraviesa un año brillante.

El Bicho está en cuartos. Y espera por Boca o Talleres.