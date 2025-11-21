Vélez y Argentinos Juniors se ven las caras por un lugar en cuartos de final

El Fortín recibe al Bicho en el duelo que pondrá en marcha los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 10:23

Vélez y Argentinos Juniors se enfrentarán este sábado desde las 20.00 en el Estadio José Amalfitani, en un duelo clave por los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega con la necesidad de recomponerse tras un cierre negativo en la fase regular, mientras que el Bicho arriba en alza después de asegurar su pasaje a la próxima Copa Libertadores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Fortín supo liderar la Zona B durante varias fechas, pero la eliminación en cuartos de final de la Libertadores frente a Racing marcó un quiebre en su rendimiento. Desde entonces, solo ganó dos partidos en el Clausura, el último hace tres fechas ante Sarmiento. Luego acumuló derrotas ante Talleres y Gimnasia, además de un empate sin goles frente a River. Con ese panorama, Vélez buscará hacer valer la localía, un factor que puede ser determinante: Argentinos solo ganó dos de sus nueve encuentros fuera de casa en el torneo.

Por su parte, el Bicho de la Paternal llega con un impulso anímico importante. Tras perder la final de la Copa Argentina en los penales, el equipo se recuperó con triunfos vitales ante Belgrano y Estudiantes, resultados que lo llevaron al quinto puesto de la Zona A y les aseguraron un lugar en la Copa Libertadores 2026. Con el envión de un año sólido y la motivación de superar lo hecho en el Apertura —cuando quedó eliminado en cuartos por San Lorenzo pese a ser favorito—, Argentinos encara este cruce con ambición.

En Liniers se espera un partido intenso, con un Vélez que busca reencontrarse con su mejor versión y un Argentinos que llega confiado y quiere confirmar su gran presente.

Vélez vs. Argentinos Juniors

Hora: 20.00

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

TV: ESPN Premium

Estadio: José Amalfitani