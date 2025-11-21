Franco Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Con el Alpine pudo afrontar las difíciles condiciones de pista húmeda en el comienzo, y avanzó al segundo corte cronometrado.

Aquella maniobra exigida para corregir la trayectoria del Alpine A525 cuando intentaba mejorar su registro, y luego un despiste, le impidieron a Franco Colapinto tener una mejor posición en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, y ubicarse 15° al cabo del segundo corte cronometrado, con 1m53s683 en la mejor de las 17 vueltas que recorrió en la tanda nocturna que se cumplió en el circuito callejero de Nevada.

Utilizando como el resto de los participantes el neumático para lluvia (Full Wet), Colapinto consiguió en el comienzo de la sesión completar 9 giros en el primer corte clasificatorio, en donde si bien dio una vuelta con el compuesto intermedio, reemplazó estos por un set flamante de los azules, logrando allí el 11° puesto con 1m54s847 y quedando a 1s703 de George Russell, y a 0s415 de su compañero Pierre Gasly.

En el segundo tramo de la tanda, volvió a girar con otro juego nuevo de neumáticos para lluvia, y con ellos dio 8 vueltas en las cuales registró 1m53s683, y sin poder mejorarlo debido a que debió corregir la trayectoria cuando intentaba mejorar ese tiempo, con el cual quedó 15° a 2s478 de Russell, quien encabezó nuevamente con el Mercedes, en tanto que Gasly conseguía superar la instancia e ingresar a la última ronda en donde se definió el Top 10.

Cómo fue la tercera prueba libre

Con variantes en la adherencia de la pista, combinada por la lluvia y baja temperatura, se desarrolló la última sesión de prácticas del Gran Premio de Las Vegas, 22ª ronda del campeonato mundial de Fórmula 1, y allí el argentino Franco Colapinto completó la preparación con el Alpine A525, a bordo del cual se ubicó 15° al establecer 1m36s305 luego de 15 vueltas en el trazado callejero de 6.201 metros.

Tras aguardar 32 minutos en el box, y mientras varios giraban con neumáticos intermedios para chequear las condiciones del piso y establecer las primeras referencias con el asfalto que iba secándose, Colapinto y su compañero Pierre Gasly fueron habilitados por Alpine F1 Team a tomar contacto con la pista calzando ellos también el compuesto de color verde, con los cuales dieron un par de vueltas y rápidamente cambiaron a neumáticos blandos «0Km».

Con el compuesto rojo, el argentino desarrolló su labor en dos partes: durante la primera giró por espacio de 7 giros, en donde marcó 1m38s138 en su mejor paso, en tanto algunas gotas caían sobre el escenario de Nevada; tras ello paró otra vez en el box y luego de la habitual revisión y los ajustes en el A525, Colapinto retornó con otro flamante juego de gomas blandas, con los cuales cerró otras ocho rondas y marcando su mejor vuelta de la noche en 1m36s305.

Gasly, en tanto, completó 13 giros y quedó ubicado en el décimo puesto con 1m35s562, estableciendo una diferencia entre él y el pilarense de 743 milésimas; cabe señalar que al igual que el resto de los pilotos, ellos no pudieron trabajar en la configuración y ritmo de sus autos con tanques llenos y deberán afrontar ahora la clasificación, que se llevará a cabo en la madrugada del sábado -en Argentina- a partir de la hora 1:00.

RUSSELL Y SU MERCEDES SEÑALAN EL MEJOR TIEMPO; LOS McLAREN EN EL FONDO

En el fin de semana que cumple sus 150 carreras en F1, George Russell quedó al tope de las posiciones del tercer ensayo del GP de Las Vegas, y con el Mercedes consiguió establecer 1m35s054 para ser el tercer piloto en encabezar una sesión en esta ronda (como lo fueron antes Charles Leclerc y Lando Norris), y superando al Red Bull de Max Verstappen por 0s227 y al Williams de Alexander Albon por 0s821.

A más de un segundo se ubicó el Racing Bulls de Isack Hadjar, superando a la Ferrari de Lewis Hamilton, quien durante la práctica supo resolver una situación difícil cuando se encontró con varios autos en el frenaje de la recta más extensa y llevó a cabo una maniobra para evitar colisionar con otros autos.

Completaron el Top 10, el Mercedes de Kimi Antonelli, el Racing Bulls de Liam Lawson (lideró por algunos segundos la sesión), los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso, el Alpine de Gasly. Por su parte, tanto Norris como su compañero Oscar Piastri, a la postre líder y escolta en el campeonato mundial, quedaron ubicados con sus McLaren en 20° y 19° posición, respectivamente.

