La Escuela de Capacitación Nº 37 difunde sus carreras de construcción; mecánica y electricidad del automotor

Las inscripciones ya están abiertas y las carreras disponibles son Construcción; mecánica y electricidad del automotor con espacios transversales de electricidad domiciliaria y electrónica básica.

21/11/2025

La Escuela de Capacitación Nº 37 de la ciudad de Fernández, concretó su muestra anual de trabajos, en la que exhibió lo realizado a lo largo del año en el proceso de formación de jóvenes y adultos en diferentes oficios con los que cuenta la institución.

El intendente de la ciudad, Dr. Víctor Araujo, visitó la muestra junto a la Presidenta del HC Deliberante Prof. Marta Santillán y el Concejal Hernán navarro, quienes recorrieron los stands interiorizándose sobre cada una de las especialidades con las que cuenta la institución.

El Prof. José Marcelo Santillán, Director de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 37, dio detalles de cuales son los cursos que están disponible en la mencionada establecimiento.

Santillán explicó que "Veíamos la necesidad que la muestra sea en la escuela para que la ubiquen y sepan donde queda, nos ha sorprendido las visitas que hemos tenido y tener la presencia del intendente nos da la fuerza y el empuje para sentirnos acompañados. Estamos muy agradecidos y los invitamos a todos los interesados en formarse en esta escuela, a visitarnos y conocer las instalaciones. Se puede optar por electricidad del automotor también ven sobre instalaciones domiciliarias para que los alumnos conozcan el circuito eléctrico y en segundo año ven reparación de estéreos y otras instalaciones eléctricas del automotor".

Los requisitos para inscribirse son: DNI; ser mayor de 18 años; las carreras son totalmente gratuitas. Por consultas pueden contactarse al 3855961899.