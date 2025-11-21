La durísima sanción de Conmebol a Racing por su recibimiento ante Flamengo

Conmebol consideró reincidencia y un hecho de racismo entre los motivos.

La Conmebol aplicó una de las sanciones más severas de los últimos años contra Racing, tras analizar el polémico recibimiento que se produjo en el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores. Según la resolución publicada este viernes, el club de Avellaneda deberá disputar tres encuentros internacionales sin público, además de un cuarto con aforo reducido, y abonar una multa económica que ronda los 200 mil dólares. El castigo responde al uso de pirotecnia y a lo que el organismo definió como un “grave hecho de racismo”.

El fallo llega en un momento particular para Racing, que este lunes recibirá a River por los octavos del Torneo Clausura con el Cilindro repleto, luego de que la APreViDe levantara la sanción local impuesta por el mismo episodio. La Academia ya había jugado recientemente a puertas cerradas ante Defensa y Justicia, pero ahora la medida se trasladará al plano internacional, donde Conmebol tiene potestad disciplinaria directa.

Esta no es la primera vez que Racing es castigado por su recibimiento. En las semifinales de 2024 ante Corinthians, el club también desplegó un show de bengalas y fuegos artificiales que derivó en una sanción de un partido sin público, pena que cumplió en la fecha inicial de la actual Libertadores, cuando cayó 2-1 ante Atlético Bucaramanga. Al tratarse de una reincidencia, la Confederación decidió imponer un castigo más duro que el anterior.

La dirigencia académica todavía no resolvió si apelará la medida, aunque puertas adentro reconocen que la situación es compleja y que el club podría tener dificultades deportivas y económicas a raíz de la sanción. Por lo pronto, Racing afrontará los próximos compromisos internacionales sin el aliento de su gente, en una resolución que ya impacta fuerte en Avellaneda.