El gigante europeo que pretende a Dibu Martínez para ser protagonista en la Champions

21/11/2025

El Inter de Milán volvió a poner los ojos en Emiliano Dibu Martínez, quien otra vez aparece en el radar de un gigante europeo. Tras su llegada frustrada al Manchester United en el último mercado de pases, el arquero de la Selección Argentina es el principal candidato del club italiano para reemplazar a Yann Sommer, cuyo futuro más allá de 2026 es una incógnita. La idea del Nerazzurro es reforzar un puesto clave para mantener su ambición de volver a pelear la Champions League.

Según reveló Football Insiders, el cuerpo técnico encabezado por Christian Chivu inició un análisis profundo sobre el futuro del arco, un lugar donde podrían producirse cambios significativos en los próximos meses. Aunque Sommer sigue mostrando un nivel altísimo y es garantía desde su llegada, su contrato vence en julio y no hubo avances para extenderlo. Para evitar un vacío inesperado, Inter ya marcó a Dibu como el perfil ideal: liderazgo, jerarquía y experiencia internacional.

En el Aston Villa, Martínez es titular absoluto y atraviesa otra temporada sólida: 11 partidos, cuatro vallas invictas y nueve goles recibidos entre Premier League y Europa League. Su entrenador, Unai Emery, y la dirigencia del club inglés admiten puertas adentro que, si aparece una oferta poderosa, están dispuestos a abrir la negociación. Villa ya rechazó sondeos anteriores: en 2023, Inter ofertó 15 millones de euros, insuficientes para Birmingham, y en el último mercado lo tasaron en cerca de 40 millones de libras.

El presente del Inter también empuja a pensar en una inversión fuerte. Pese a su flojo Mundial de Clubes —quedó eliminado por Fluminense—, el equipo de Lautaro Martínez atraviesa un momento brillante: es líder de la Serie A junto a Roma, manda en su grupo de Champions con puntaje ideal en cuatro partidos (ante Ajax, Slavia Praga, Royale Union SG y Kairat Almaty) y aguarda al Venezia en los octavos de la Copa Italia.

Con este escenario, la posibilidad de una oferta formal por Dibu toma cada vez más fuerza. En Italia creen que el campeón del mundo es el arquero indicado para sostener un proyecto que apunta alto. Aston Villa lo sabe… y se prepara para escuchar.