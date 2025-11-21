El Comité de Emergencias de La Banda continuará con los trabajos de asistencia al vecino

Según informes de la Estación Meteorológica de Alerta Banda, las ráfagas de viento alcanzaron los 70 km/h, provocando la caída de ramas, árboles, voladuras de techos y cableado, además de afectar la normal circulación de vehículos.

21/11/2025

La Municipalidad de La Banda informa que el Comité de Emergencia Municipal, encabezado por el intendente Roger E. Nediani, se encuentra trabajando en diferentes sectores de la ciudad para atender las consecuencias de la intensa tormenta que azotó a la ciudad durante la madrugada del viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informes de la Estación Meteorológica de Alerta Banda, las ráfagas de viento alcanzaron los 70 km/h, provocando la caída de ramas, árboles, voladuras de techos y cableado, además de afectar la normal circulación de vehículos.

En distintos puntos de la ciudad se registró la caída de carteles, señaléticas, chapas y elementos urbanos que fueron arrastrados por las ráfagas, así como cables que quedaron suspendidos, representando un riesgo para la seguridad de los transeúntes.

Todas las áreas que integran el Comité se encuentran desplegadas en el territorio para despejar calles, retirar ramas y árboles caídos, y garantizar la circulación segura de vehículos y peatones. Las brigadas de limpieza también continúan despejando residuos y basura acumulada en cercanías de los desagües pluviales para facilitar el escurrimiento del agua.

Asimismo, se está trabajando coordinadamente con empresas privadas de energía, cable y telefonía, propietarias de los postes que cedieron durante la tormenta, a fin de retirar estructuras dañadas y restablecer los servicios afectados.

Se continúa dando respuesta a todos los pedidos vecinales

El municipio destaca que los trabajos se están desarrollando de manera ininterrumpida, dando respuesta a cada situación generada por los fuertes vientos, que ocasionaron daños en diferentes sectores de la ciudad. Debido a la magnitud del operativo y a la cantidad de intervenciones que se deben realizar, se solicita a los vecinos paciencia y colaboración, ya que todas las solicitudes están siendo atendidas progresivamente en el orden de prioridad correspondiente.

El objetivo central es garantizar la seguridad de todas las personas que transitan por la ciudad, resguardando la integridad física de los vecinos y normalizando a la brevedad cada una de las situaciones registradas.

El Comité de Emergencia Municipal continuará trabajando de manera articulada hasta restablecer por completo la normalidad en la ciudad.