Horror: una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico

Un grupo disparó contra el frente de la vivienda de la víctima y se dio a la fuga. La policía detuvo a dos sospechosos: un joven de 19 años y otro de 16.

21/11/2025

Una nena de siete años recibió un disparo en la cabeza luego de que un grupo de delincuentes abrió fuego frente a la casa donde ella estaba jugando en San Miguel de Tucumán.

Todo ocurrió alrededor de las 16:30 del jueves en la calle Ricardo Rojas Primera, en el barrio San Cayetano.

Según la reconstrucción de lo ocurrido, la nena jugaba con su bicicleta junto a otros chicos dentro de la casa cuando llegaron cuatro delincuentes. Uno de ellos empezó a disparar, mientras que el otro filmaba con un celular.

La víctima, que recibió un disparo en la frente, fue trasladada por sus familiares a la policlínica de San Cayetano y luego fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece internada con asistencia mecánica y tiene un pronóstico reservado.

Por el crimen, hay dos detenidos, un joven de 19 años y otro de 16. Sin embargo, la tía de la nena denunció que quien le disparó “no está preso”. “¿Dónde está la Justicia? Que lo detengan, que paguen lo que le han hecho a mi sobrina", reclamó la mujer.

La tía de la víctima explicó que este ataque se habría perpetrado por un conflicto entre los delincuentes y los cuñados y la actual pareja de la madre de la nena. Además, señaló que los agresores habrían ido “directamente a dispararle” a la nena.