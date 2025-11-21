El Club de Leones Mishky Mayu realizó una charla-taller sobre el poder de la experiencia en la adultez activa

Más de 50 personas participaron de la jornada “El Poder de la Experiencia”, un espacio dedicado a fortalecer el bienestar emocional y la vida activa en adultos mayores.

21/11/2025

El Club de Leones Mishky Mayu organizó una charla-taller que llevó el lema “El Poder de la Experiencia: cómo brillar en la adultez activa”, a cargo de la Lic. Silvia Trejo. La actividad reunió a más de 50 participantes pertenecientes a distintos centros de jubilados de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, la disertante destacó que el encuentro fue pensado especialmente para el público adulto, ofreciendo herramientas prácticas para fortalecer la salud mental, el bienestar emocional y la calidad de vida.

Club de Leones

La Lic. Silvia Trejo expresó: “Este taller estuvo especialmente pensado para el público adulto, ofreciendo herramientas prácticas para fortalecer la salud mental, el bienestar emocional y una mejor calidad de vida. A través de dinámicas simples y poderosas, los participantes pudieron redescubrir sus fortalezas personales, aplicar herramientas para potenciar la autoestima y la motivación personal y con ellas, promover una adultez activa, plena y con propósito. Nos alegró compartir con numerosas personas de diferentes ámbitos quienes manifestaron su interés en participar, demostrando la importancia de crear espacios de bienestar y acompañamiento para la comunidad.”

Club de Leones

Los Clubes de Leones son organizaciones de servicio comunitario presentes en todo el mundo, integradas por vecinos que trabajan de manera solidaria. Su misión es brindar ayuda humanitaria, promover acciones sociales y acompañar a los sectores más vulnerables mediante actividades educativas, solidarias y de prevención.