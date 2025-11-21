La intendente Fuentes destacó el trabajo del personal para atender las emergencias en la ciudad

La jefa comunal remarcó que desde temprano por la mañana se trabaja para atender el pedido de más de 100 vecinos.

21/11/2025

La intendente, Ing. Norma Fuentes, destacó el trabajo del personal municipal que desplegó un amplio operativo para resolver los daños producidos por los fuertes vientos que ocurrieron en la ciudad durante la madrugada.

La jefa comunal remarcó que desde temprano por la mañana se trabaja para atender el pedido de más de 100 vecinos.

La Ing. Fuentes supervisó la tareas de los empleados que consistió en liberar las calles y veredas de árboles caídos, para que con posterioridad se reestablezcan los servicios interrumpidos como el de electricidad.

"La Municipalidad respondió de manera inmediata ante la situación que afectó en general a la ciudad y continuaremos trabajando durante la jornada", indicó

La intendente también destacó la solidaridad de numerosas personas que se sumaron para colaborar y la coordinación con organismos de las provincia.

Reiteró el esfuerzo y el compromiso de los empleados de la Municipalidad que además durante el dia de hoy además están cumpliendo con el servicio de recolección de residuos.

Está a disposición de los vecinos el número telefónico 421-7999 de Defensa Civil para comunicarse ante cualquier emergencia.