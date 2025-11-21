Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 NOV 2025 | 23º
X
Locales

La Municipalidad celebrará el Día de la Música en Plaza Libertad

Participarán artistas locales y se hará este sábado a la noche.

21/11/2025

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital organizará este sábado la celebración del Día de la Música con un programa de artistas santiagueños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El espectáculo, de acceso libre y gratuito, comenzará a las 20 horas en la Retreta de Plaza Libertad.

La cartelera tendrá las actuaciones de distintos géneros como Los Keti (infantil), Lore Moyano (folclore), Monde Flo's (rock) y Vale Facelli (folclore).

El evento contará con el acompañamiento de la Asociación Música de Mujeres y de la Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero (AMUISE).

TEMAS Plaza Libertad

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Añatuya: dos menores chocaron contra un perro y terminaron impactando un auto estacionado
  2. 2. Tras la orden de decomiso de los bienes de CFK, la Justicia evalúa avanzar sobre el departamento de San José
  3. 3. Nueve de cada diez empleados en la Argentina usan inteligencia artificial en su rutina laboral
  4. 4. Central Córdoba enfrenta a San Lorenzo buscando el boleto a los cuartos de final del Clausura
  5. 5. Una abogada terminó tras las rejas por golpear a un hombre y atrincherarse en una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT