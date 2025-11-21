La Municipalidad celebrará el Día de la Música en Plaza Libertad

Participarán artistas locales y se hará este sábado a la noche.

21/11/2025

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital organizará este sábado la celebración del Día de la Música con un programa de artistas santiagueños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El espectáculo, de acceso libre y gratuito, comenzará a las 20 horas en la Retreta de Plaza Libertad.

La cartelera tendrá las actuaciones de distintos géneros como Los Keti (infantil), Lore Moyano (folclore), Monde Flo's (rock) y Vale Facelli (folclore).

El evento contará con el acompañamiento de la Asociación Música de Mujeres y de la Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero (AMUISE).