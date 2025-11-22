Añatuya: dos menores chocaron contra un perro y terminaron impactando un auto estacionado

Los adolescentes, ambos de 14 años, circulaban en moto a alta velocidad cuando perdieron el control del rodado. Fueron trasladados al Hospital Zonal con múltiples escoriaciones.

Un accidente protagonizado por dos adolescentes de 14 años generó preocupación en la siesta de este viernes en Añatuya. Los menores circulaban a alta velocidad a bordo de una moto Honda 150 c.c. por avenida Almirante Brown, en el barrio Manzione, cuando un perro se cruzó repentinamente en su camino.

El impacto con el animal provocó que ambos jóvenes fueran despedidos del rodado, derraparan varios metros y terminaran chocando contra la parte trasera de un Renault 19 que estaba estacionado sobre el margen derecho de la calzada.

Como consecuencia del violento accidente, los dos adolescentes sufrieron múltiples escoriaciones y debieron ser asistidos por personal de la Ambulancia Municipal, que los trasladó de inmediato al Hospital Zonal para una atención más completa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 41 y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.