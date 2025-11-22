Tras la polémica consagración, Rosario Central va por los cuartos ante Estudiantes

Se juega desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se medirán este domingo desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en un cruce que promete alta tensión. El encuentro será dirigido por Pablo Dóvalo y televisado por ESPN Premium.

El Canalla llega a esta instancia con la confianza por las nubes luego de quedar primero en el Grupo B con 31 puntos, uno más que Lanús. Además, esta semana fue noticia por la decisión sorpresiva de la AFA de entregarle un trofeo como “Campeón de Liga 2025” por su posición en la Tabla Anual, un reconocimiento que generó polémica pero que también potenció el ánimo del plantel. En su casa, el equipo de Holan suele hacerse fuerte y buscará ratificarlo en este mano a mano.

Estudiantes, en tanto, se metió octavo en la Zona A con 21 unidades, gracias a una mejor diferencia de gol que Banfield (-1 contra -6). El Pincha no llega en su mejor momento, pero confía en su competitividad en fases eliminatorias. La última vez que se cruzaron fue también en esta instancia del Torneo Apertura: aquella tarde, Central ganó 2-0 con goles de Carlos Quintana y Jáminton Campaz. Para encontrar una victoria del conjunto platense ante los rosarinos hay que retroceder hasta 2021, cuando se impuso 1-0 con un tanto de Martín Cauteruccio.

