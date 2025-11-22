Arranca la sexta fecha del Regional: dos partidos abren la acción este sábado

Gramilla–Río Dulce y Argentinos–Comercio ponen en marcha una jornada clave para los equipos santiagueños. El domingo habrá un menú cargado con duelos simultáneos y árbitros confirmados.
La sexta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 comienza este sábado y promete un fin de semana a pura tensión para los equipos de Santiago del Estero, que entran en la recta decisiva de la fase de grupos. Con dos partidos en simultáneo para abrir la jornada y una agenda dominical cargada, los clubes empiezan a jugar finales anticipadas en busca de meterse en la próxima instancia.
A continuación, la programación completa con árbitros:
22/11/2025 – 17:00
Árbitro: Ortiz Luis Fernando (Santiago del Estero)
Asistente 1: Juárez Daniel Esteban (Santiago del Estero)
Asistente 2: Jaímez Villoni Florencia Rocío (Santiago del Estero)
22/11/2025 – 17:00
Árbitro: Carrizo Jorge (Quimilí)
Asistente 1: Sandoval Manuel Alberto (Quimilí)
Asistente 2: Argañaraz Josué David (Nueva Esperanza)
23/11/2025 – 17:00
Árbitro: Figueroa Nelson Rodrigo (Santiago del Estero)
Asistente 1: Figueroa Nicolás Emmanuel (Santiago del Estero)
Asistente 2: Jiménez Rodrigo Emmanuel (Santiago del Estero)
23/11/2025 – 17:00
Árbitro: Ledesma Marcos Gabriel (Loretana)
Asistente 1: Coria Santiago (Loretana)
Asistente 2: Navarro Mario Esteban (Loretana)
23/11/2025 – 17:00
Árbitro: Quiroga Fernando Fabián (Frías)
Asistente 1: Moreno Mariano Antonio (Frías)
Asistente 2: Padilla Renzo Maximiliano (Frías)
23/11/2025 – 17:00
Árbitro: Ordoñez Gabriel A. (Termas de Río Hondo)
Asistente 1: Parrado Matías Ezequiel (Termas de Río Hondo)
Asistente 2: Rodríguez Lucas Leonardo (Termas de Río Hondo)
23/11/2025 – 17:30
Árbitro: Morales Brian Manuel (Santiago del Estero)
Asistente 1: Celiz Emilio (Santiago del Estero)
Asistente 2: Gerez Maximiliano (Santiago del Estero)
23/11/2025 – 17:30
Árbitro: Maguna Najar Francisco (Santiago del Estero)
Asistente 1: Pérez Juan (Santiago del Estero)
Asistente 2: Sayago Jesús Leonardo (Santiago del Estero)
23/11/2025 – 17:30
Árbitro: Luna Wilson Rodrigo (Frías)
Asistente 1: Paz Antonio Martín (Termas de Río Hondo)
Asistente 2: Barraza Enzo Lautaro (Termas de Río Hondo)
23/11/2025 – 17:30
Árbitro: Rodríguez Franco Ismael (Santiago del Estero)
Asistente 1: Marcos Mario Andrés (Santiago del Estero)
Asistente 2: Ingratti Ángel David (Santiago del Estero)
Club Atlético Unión Santiago (SdE), Club Atlético Vélez Sársfield (San Ramón, SdE), Club Atlético Central Argentino (La Banda, SdE), Club Social y Deportivo Río Dulce (Las Termas de Río Hondo, SDE), Club Comercio Central Unidos (SdE), Club Defensores (Monte Quemado, SdE), Club Atlético Universitario (Córdoba), Club Social y Deportivo Colón (Colonia Caroya, Córdoba), AMSURRBAC (Córdoba), Club Atlético Talleres (Berrotarán, Córdoba), Belgrano Foot Ball Club (Berrotarán, Córdoba), Asociación Deportiva 9 de Julio (Morteros, Córdoba), Club Atlético Peñarol (Medanitos, Catamarca), Club Sportivo Villa Dolores (Villa Dolores, Catamarca), Club Atlético Independiente (San Fernando del Valle de Catamarca) y Club Atlético Policial (San Fernando del Valle de Catamarca) se clasificaron a la Segunda Ronda de la Etapa Clasificatoria de la Región Centro, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. Restan 16 plazas todavía.