El Inter Miami de Messi visita a Cincinnati por un lugar en la final de la Conferencia Este de la MLS

Hoy 00:10

El Inter Miami de Lionel Messi afrontará este domingo una prueba de fuego cuando visite a Cincinnati, en una de las semifinales de la Conferencia Este de la MLS 2025. El duelo, que comenzará a las 19 (hora argentina) en el TQL Stadium, definirá al primer finalista de la zona, que se medirá más adelante con el ganador del cruce entre Philadelphia y New York City. La transmisión será exclusiva por Apple TV+.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega en alza tras sortear una serie durísima ante Nashville en los cuartos de final, que terminó resolviéndose en el tercer partido. Inter ganó 3-1 en Florida, cayó 2-1 como visitante y luego sentenció la clasificación con un contundente 4-0 en el Chase Stadium. Esa goleada reafirmó el buen momento del equipo, que encontró funcionamiento, intensidad y un Messi decisivo en los momentos clave.

Del otro lado aparece un Cincinnati fuerte en su casa, que dejó en el camino a Columbus Crew también en una serie a tres partidos: comenzó con un 1-0 ajustado, sufrió un duro 4-0 en la revancha y terminó festejando 2-1 ante su gente. El Naranja y Azul se hace muy fuerte en el TQL Stadium, donde ya tuvo un antecedente favorable ante los de Miami este año.

La última vez que ambos se enfrentaron fue el 26 de julio, por la fase regular de la MLS, donde empataron 0 a 0 en Fort Lauderdale. Pero el recuerdo más fresco en Ohio es mucho más favorable para Cincinnati: el 16 de julio de 2025, goleó 3 a 0 con tantos de Gerardo Valenzuela y un doblete del brasileño Evander, una actuación que aún duele en Miami y que buscará revertir con Messi en cancha.

El duelo se presenta como uno de los grandes atractivos del fin de semana en la MLS, con dos equipos que llegan en momentos similares y con la expectativa de avanzar a la gran definición del Este.

