Lando Norris se quedó con la pole en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

21/11/2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en su recta final, con Lando Norris de McLaren como líder del campeonato, y tendrá su 22° carrera del año en el Gran Premio de Las Vegas. El británico, que le saca 24 puntos a su compañero de equipo Oscar Piastri, se quedó con la pole position. El podio lo completaron Max Verstappen y Carlos Sainz, mientras que Franco Colapinto largará desde la 15° posición.