El CCB tiene otra atractiva propuesta para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 25 y el jueves 27 de noviembre, el Taller de Arte “Muestra Fundación Cultural”, destinado a niños de 5 a 11 años.

Hoy 06:41

La propuesta de esta semana consistirá en una visita guiada por la Muestra de la Fundación Cultural Santiago del Estero, exhibida en las instalaciones del Centro Cultural del Bicentenario.

Mediante esta visita, los participantes tomarán contacto con las producciones más destacadas de importantes artistas santiagueños, y llevarán a cabo ejercicios de observación, diferenciación de técnicas artísticas y un análisis de las diversas obras.

En la segunda parte del taller, y a modo de juego, los niños llevarán a cabo sus propias composiciones, a partir del manejo de una amplia gama de matices y técnicas, descubriendo maneras divertidas de relacionarse con el arte. Se realizará de manera gratuita los días martes y jueves, en el horario de 19:00 a 20:30.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles a partir del martes 25, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.