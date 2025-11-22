Franco Colapinto tras quedar 15º en Las Vegas: “Fue una qualy difícil, pero estábamos más cerca en lluvia y eso es bueno”

El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 bajo condiciones de lluvia, analizó su vuelta frustrada y señaló mejoras del Alpine en mojado. Ahora se enfoca en recuperar posiciones en la carrera del domingo.

Hoy 08:22

Franco Colapinto largará en la 15ª ubicación en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 luego de quedar eliminado en la Q2 de la sesión de clasificación. El argentino vivió una qualy marcada por la lluvia al mando de su monoplaza Alpine en el trazado urbano de los Estados Unidos y quedó cerca de alcanzar la Q3. Su compañero Pierre Gasly comenzará 10° la carrera del domingo tras avanzar a la última parte.

Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto se acercó al corralito para dialogar con los medios y expresar sus sensaciones. “Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro”, expresó Franco, en referencia al anteúltimo giro que venía realizando en la Q2.

El argentino logró pasar la primera tanda de clasificación con el 11° registro (1:54.847), pero quedó en la puerta de seguir en carrera sobre el final de la Q2. Venía mejorando sus tiempos, pero esa pequeña salida de pista le quitó la chance de continuar en la pelea y se ubicó 15° (1:53.683). Su compañero Pierre Gasly llegó a la Q3 y largará 10° luego de marcar 1:51.540 como mejor vuelta en Q3.

“Fue una qualy difícil, buena experiencia pero muy difícil, muy poco grip, mucho spray, unas gomas que se sobre calentaban mucho. Mañana trabajaremos para estar mejor”, expresó el argentino sobre una tanda por demás particular que dejó afuera en la Q1 a pesos pesados como Lewis Hamilton o Alex Albon, quien protagonizó un accidente.

“Una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor. Habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera“, expresó de cara a la cita del domingo que tendrá a Lando Norris partiendo desde la pole por delante de Max Verstappen.

Vale recordar que las tres sesiones de ensayos no lograron ser tan representativas por las complejas condiciones de pista. Los pilotos alegaron que el asfalto estuvo considerablemente resbaladizo y, por las bajas temperaturas y las lluvias que azotaron al trazado, la adherencia prácticamente no tuvo mejoras. De hecho, casi ningún equipo pudo rodar con tanques llenos. En la FP1, Colapinto terminó en la última ubicación con un tiempo de 1:36.758, con el cual quedó a una distancia de 1.169 segundos de Pierre Gasly.

El argentino dio un salto en las segundas prácticas y computó registros similares a los de su compañero. No obstante, finalizó en el 16° puesto con una vuelta de 1:34.824, a una diferencia de 0.451 segundos del galo. Cabe resaltar que Franco estaba mejorando su tiempo, pero tuvo que abortar la vuelta rápida por una bandera roja. “Ha sido un día bastante complicado en el que nunca me he sentido cómodo con el coche”, argumentó en la rueda de prensa luego de la sesión.

La fuerte tormenta que azotó al circuito obligó a los pilotos a girar con neumáticos intermedios durante la primera media hora de la FP3. Colapinto salió a pista 32 minutos después de que se prendiera la luz verde, cuando la pista comenzaba a secarse. El pilarense cerró su giro más rápido en 1:36.305, lo que lo dejó en la 16° posición. Gasly quedó décimo con un registro de 1:35.562 y le sacó una diferencia de 0.743 segundos a su compañero.

La carrera principal del Gran Premio de las Vegas de la Fórmula 1 dará inicio el domingo a las 01:00 (hora argentina) y contará con un total de 50 vueltas. En 2024, de la mano de Williams, Colapinto terminó en el 14° lugar después de largar desde los pits por el fuerte accidente que sufrió en la clasificación.