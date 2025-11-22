¿Hay amor?: quiénes son los participantes de Masterchef Celebrity que estarían “conociéndose”

Dos participantes del reality de Telefe tendrían mucha onda fuera de cámara. Hablan de gestos, miradas y química.

MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió no solo en un reality de cocina, sino también en un espacio donde los participantes conviven, comparten largas jornadas de grabación y terminan conociéndose mucho más allá de lo que muestran las cámaras.

Entre desafíos, risas, nervios y momentos de distensión detrás de escena, surgieron complicidades inesperadas. Y como en esta edición varios de los concursantes están solteros, no faltan quienes aseguran que podría nacer alguna historia, ya sea un romance, una amistad especial o alguna química que dé que hablar. Evangelina Anderson y Ian Lucas, ¿un nuevo romance?

En Gossip (Net TV) lanzaron una información que, de confirmarse, podría convertirse en una verdadera bomba dentro del mundo del espectáculo.

Esthercita se encargó de fundamentar esta primicia con diversos datos, aunque admitió que ninguno de los dos se mostró lo suficientemente cerca el uno del otro. “Hay onda, hay tensión sexual", aseveró la columnista.

No obstante, brindó detalles de gestos y miradas que se cruzan fuera de cámara, además de coincidencias en redes sociales que probarían la cercanía y el interés mutuo entre la modelo y el joven youtuber. “Yo vi un flirteo. Él desde que entró a ‘Masterchef’ dijo ‘Qué bomba Eva Anderson’, le quiere dar a toda costa. Es un chico joven, soltero y lindo. Tiene 26 y ella 42, casi le lleva dos décadas”, dijo.

Esta noticia despertó un gran revuelo en el estudio, ya que la diferencia de edad entre ambos es considerable y la modelo viene de atravesar un período mediático por su vida personal tras la separación de Martín Demichelis. “Él siempre estuvo muy enamorado de Eva, dijo ‘Yo siempre la veía en el ‘Bailando’, yo no sé si todavía llegaron a segunda base, pero, según la gente de ahí, hay mucha onda”, agregó Esther.

Quién es Ian Lucas

Ian Lucas de Mendonça, conocido como Ian Lucas, nació el 14 de marzo de 1999 en Buenos Aires, Argentina. Con tan solo 26 años, es una de las figuras más prominentes de las redes sociales en Latinoamérica, además de dedicarse a la música, actuación y emprendimientos.

Desde muy joven se acercó al mundo digital. Ya con 13 años, comenzó a hacerse conocido en la plataforma Ask.fm, donde respondía preguntas con videorespuestas y esto le permitió viralizarse.En 2016 creó su canal de YouTube, donde subía vlogs de su vida cotidiana, lo que le permitió construir una comunidad muy fuerte.

Con el tiempo, su canal creció exponencialmente: llegó a sumar más de 37 millones de suscriptores, según algunos medios. Además, su presencia en otras redes como TikTok se consolidó: es uno de los influencers más seguidos por los jóvenes.

En 2025, Ian dio un nuevo paso en su carrera al sumar su nombre al casting de MasterChef Celebrity Argentina. En este reality no solo pone a prueba su habilidad en la cocina, sino que también reveló un costado muy personal: en una gala, cocinó un plato inspirado en su infancia, hecho que emocionó al jurado.

Fue ahí cuando mencionó que tiene un vínculo muy cercano con su familia, especialmente con su hermano Theo, a quien mencionó en varias entrevistas. Cuando sus padres se separaron, él asumió parte de responsabilidades: contó que cocinaba para Theo desde muy jóven, incluso con solo 13 años. En esa misma instancia, contó que esa receta le recordaba los platos que preparaba para su hermano, y que su abuela era parte fundamental de esos momentos de su niñez.